Depois de ter sido 'apanhada' ao lado do alegado novo namorado, Rich Paul, à saída da festa de aniversário de Savannah Brinson, mulher de Lebron James, Adele voltou a dar nas vistas.

A cantora foi novamente fotografada com Rich Paul, na noite de segunda-feira, em Los Angeles, de acordo com o Page Six.

Ambos desfrutaram de uma saída à noite, com a cantora a destacar-se de novo pela boa forma física.

Para a ocasião, Adele, de 33 anos, escolheu um conjunto composto por uma camisola preta, uma minissaia xadrez e botas de cano alto.

Por sua vez, Paul, de 39 anos, usava um look casual: umas calças de ganga e uma sweatshirt.

