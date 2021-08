Adele foi fotografada ao lado do suposto novo namorado, Paul Rich. O alegado casal foi visto a sair da festa de aniversário de Savannah Brinson, mulher de Lebron James.

Paul Rich é agente Lebron James, tendo sido ele a convidar Adele para marcar presença ao seu lado na festa de aniversário do amigo.

A celebração privada decorreu em West Hollywood.

À saída do evento, Adele foi 'apanhada' pelos paparazzi descalça e com as sandálias na mão. Aposto ter notado que estava a ser fotografada, a cantora tapou o rosto com a carteira.

Eis abaixo as imagens: