"Estou tão entusiasmada! E absolutamente aterrorizada". Foi desta forma que Adele começou por anunciar aos fãs, na noite deste domingo, que no próximo sábado, dia 24, vai apresentar o icónico programa 'Saturday Night Live', da NBC.

"É a primeira vez que vou apresentar algo e ainda por cima o SNL", sublinhou, acrescentando que esta era uma oportunidade que deseja há muito.

A novidade tornou-se viral no Twitter, com muitos fãs da cantora a associar o seu regresso à televisão com o lançamento de um novo disco.

