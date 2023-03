Adelaide Ferreira abriu o coração numa conversa com Júlia Pinheiro. A artista acabou por lembrar a enorme polémica em que se viu envolvida em 2013, depois da filha ter sido acusada de engravidar aos 16 anos e de ter viajado para o Brasil para abortar.

"Magoou-me porem em causa a minha dignidade, a minha capacidade enquanto ser humano de amar. É certo que não somos perfeitos, mas quando temos filhos um bocadinho mais problemáticos que outros, temos de ter a capacidade de contornar", começa por referir.

Entretanto, confessa: "Fiquei com mágoa do público português, com o povo português, fiquei magoada, sim".

Adelaide explica que por causa do sucedido decidiu afastar-se da vida pública e, consequentemente, das "quadrilheiras que estão à janela do Facebook".

"Naquela altura fui-me abaixo e deixei de querer alguma coisa com o público porque eu existia por amor. Senti-me traída", completa.

Veja o momento da conversa aqui.

Leia Também: Que elegância! O look de Dolores Aveiro para ver o jogo da Seleção