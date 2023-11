A representação exige muitas vezes que o ator participe em cenas mais românticas ou íntimas, algo que faz parte do trabalho. No entanto, recentemente Adam Sandler contou que as filhas não gostam nada de o ver beijar outras mulheres no ecrã.

"Quando tenho que beijar alguém, elas não ficam entusiasmadas com isso. A minha mulher está sempre a dizer: 'Está tudo bem. Faz parte do trabalho'", afirmou o ator, durante a sua participação no 'The Jennifer Hudson Show'.

De salientar que Adam Sandler é pai de Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15, frutos do seu casamento com a Jackie Sandler.

O ator refere que é a mais nova quem menos gosta de ver o mais em cenas românticas. "A Sunny dizia sempre à minha mulher: 'Tens que vigiá-los. Isto não é bom. E eu não gosto disto'", acrescentou ainda.

