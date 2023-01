Adam Levine e Behati Prinsloo vivem uma nova fase e estão focados na família. Como foi anunciado recentemente, o casal já viu nascer o terceiro filho no início deste mês.

À People, uma fonte destacou que o casal "estava focado" na família antes da chegada do novo bebé. "Depois do drama, o Adam tentou realmente concentrar-se apenas na família. Ele estava muito envergonhado e arrependido. Ela e o Adam estão a ir muito bem. Eles estão entusiasmados com o novo bebé", acrescentou.

O casal já tinha em comum duas filhas, as pequenas Gio Grace, de quatro anos, e Dusty Rose, de seis. Sobre a receção das irmãs mais velhas, a fonte afirmou que "as meninas estão muito bem com o bebé".

De recordar que Adam Levine e Behati Prinsloo casaram-se no México em julho de 2014, depois de terem namorado durante um ano.

No ano passado, Adam esteve no centro das atenções quando foi acusado de trair a mulher. Na altura, o cantor chegou a manifestar-se. "Não tive um caso, ainda assim, passei das marcas durante um período da minha vida do qual me arrependo", disse, confessando que "falhou ao ter falado com outras pessoas, para além da sua mulher".

