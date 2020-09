Diogo Carmona foi esta sexta-feira alvo de um comentário maldoso nas redes sociais. Uma mensagem que o ator fez questão de partilhar publicamente e à qual respondeu à letra.

"Diogo Carmona, não tentes arranjar fama através dos outros", apontou um seguidor depois de ter visto um comentário do ator a uma publicação do famoso youtuber João Sousa.

"Não posso comentar as fotos de um amigo? Vocês têm realmente de parar com o ódio", apela Diogo Carmona, que como forma de comprovar a sua ligação com João Sousa mostrou até a mensagem que este lhe enviou após a polémica ter sido tornada pública.

Leia Também: Concorrente de 'Big Brother - A Revolução' é amiga de Diogo Carmona