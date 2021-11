"O tribunal vai ouvir os argumentos sobre o pedido do réu para rejeitar a queixa no dia 4 de janeiro de 2022 pelas 10h", informou o juiz Lewis Kaplan.

O duque de York enfrenta este caso desde agosto de 2021, quando a americana Virginia Giuffre, de 38 anos, apresentou queixa no Tribunal Federal de Manhattan, acusando o segundo filho da rainha Isabel II de "agressão sexual".

Na sua denúncia, Giuffre acusa o príncipe de ser "um dos homens poderosos" a quem teria sido "entregue para fins sexuais" entre 2000 e 2002, quando tinha 16 anos, e afirma ter sido vítima da perversa rede de tráfico sexual organizada pelo financeiro Jeffrey Epstein.

Recorde-se que Epstein cometeu suicídio numa prisão de Manhattan no verão de 2019.

O príncipe André, de 61 anos, nega as acusações e pediu à justiça americana a rejeição da denúncia, alegando falta de "bases" e acrescentando que Giuffre estava a tentar lucrar financeiramente com o caso.

Se o pedido do príncipe for rejeitado, o julgamento deverá ocorrer "entre setembro e dezembro do próximo ano", previu o juiz Kaplan na quarta-feira.