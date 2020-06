Recentemente, começou a circular nas redes sociais uma fotografia de Kendall Jenner onde esta surge a segurar um cartaz de apoio ao movimento contra o racismo, Black Lives Matters, que ganhou mais força depois da morte do afro-americano George Floyd, no final do passado mês de maio.

A referida imagem dava a entender que a modelo tinha participado num dos protestos que decorreram nos Estados Unidos. No entanto, tudo não passava de uma montagem.

Acusada de usar Photoshop, Kendall fez questão de esclarecer, no Twitter, que não foi a autora da montagem fotográfica e que não partilhou a mesma nas redes sociais.

"Este Photoshop foi feito por alguém. Não fui eu que publiquei isto", escreveu.

De referir que mesmo não tendo sido vista publicamente numa manifestação contra o racismo, a modelo não deixou de mostrar o seu apoio contra a desigualdade racial nas redes sociais.

