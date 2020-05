Kendall Jenner vai ter de pagar 90 mil dólares (82 mil euros) por ter promovido o Fyre Festival. O festival que aconteceu nas Bahamas, em 2017, foi considerado uma fraude por ter sido promovido como um evento de luxo e ter resultado num fracasso pela falta de condições.

A modelo, por ter feito participado no vídeo promocional e por algumas publicações nas suas redes sociais sobre o evento, terá agora de responder a uma ação judicial com o pagamento do montante acima referido uma vez que lucrou cerca de 251 mil euros com esse trabalho.

Vale ainda referir que no vídeo de promoção participaram também personalidades como Gigi Hadid e Hailey Bieber.

