São muitos os pais que se mostraram a favor do encerramentos de todas as escolas do país, entre eles várias figuras públicas, como foi o caso da apresentadora Leonor Poeiras.

Com o filho a frequentar uma escola pública, o rosto da TVI decidiu contrariar a decisão da Direção-Geral da Saúde e o menino acabou por faltar às aulas e ficar em casa. Iniciativa que fez questão de destacar junto dos seguidores.

"Estamos em casa! Não concordo com a decisão da DGS. O meu filho anda numa escola pública que se mantém aberta e por isso, nós os pais, decidimos que ele ficaria em casa a partir de hoje. Lamento muito e acho de uma grande irresponsabilidade as aulas manterem-se. Também já assinei a petição, cujo link vou deixar nos stories. Se os vossos miúdos continuam a ir à escola, por favor mantenham-nos longe dos avós e familiares com a saúde mais frágil. Obrigada", escreveu.

