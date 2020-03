"Sou completamente a favor da antecipação das férias da Páscoa, como medida para travar a propagação do coronavírus", afirmou Vanda Miranda na sua página do Instagram, mostrando-se assim a favor desta medida que vai ser decida esta quarta-feira.

O Conselho Nacional de Saúde Pública reúne-se hoje, 11 de março, para discutir a possibilidade da antecipação das férias escolares da Páscoa. Uma medida que está a gerar muita controvérsia, pois nem todos são a favor.

"Sei que não será fácil para os pais que não têm quem fique com os miúdos e percebo também o argumento de quem não os quer deixar com os avós porque teme estar a deixar ainda mais expostos aqueles que já são considerados o grupo de maior risco mas... acho mesmo que isto tem que ser feito", acrescentou, destacando ainda o papel importante das empresas nesta medida.

"Caberá também às empresas facilitar a vida aos seus trabalhadores com filhos para que possam, por exemplo, trabalhar por turnos, ficando um dos progenitores de manhã em casa com as crianças e o outro durante a tarde. Temos que arranjar forma de o fazer mas, a meu ver, isto tem mesmo que ser feito. São medidas de prevenção mais agressivas, sim, mas fazem sentido", rematou.

