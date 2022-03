A Academia de Cinema de Hollywood vai abrir uma revisão formal ao estalo de Will Smith, depois de ter condenado a agressão do ator premiado com o Óscar de Melhor Ator ao comediante Chris Rock.

Num comunicado, citado pelo órgão espanhol ABC, a Academia diz que foi aberta uma revisão formal ao "incidente", que explorará "mais ações e consequências de acordo com os nossos estatutos, códigos de conduta e lei da Califórnia".

Já no Twitter, após a cerimónia, a conta oficial da academia que entrega os prémios dos Óscares condenou a bofetada.

Num momento surreal durante a 94.ª gala dos Óscares desta madrugada, o ator Will Smith subiu ao palco e esbofeteou o apresentador Chris Rock, depois deste ter feito uma piada acerca da calvície da mulher de Smith, a também atriz Jada Pinkett Smith.

Rock assinalou que o momento não fora planeado, e o estalo de Will Smith marcou o resto da cerimónia e o rescaldo da gala.

Will Smith voltou a subir a palco na mesma gala, para receber o Óscar de Melhor Ator pela prestação no filme 'King Richard'.

