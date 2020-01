Poucos dias após ser noticiado que estava solteira, Rihanna marcou presença num concerto solidário no Barclays Center, em Nova Iorque, no dia 17, e não conseguiu passar despercebida.

Além de ter sido vista com o músico A$AP Rocky, a artista divertiu-se também com Drake, um dos seus ex-namorados.

Apesar de não existirem fotografias de ambos, a imprensa internacional revelou que estiveram juntos e que chegaram a posar sem separado com a uma fã.

Rihanna terminou recentemente o namoro com o empresário saudita Hassan Jameel. A sua proximidade com Drake, com quem namorou em 2016, reacendeu os rumores de uma possível reconciliação.

