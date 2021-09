No final do dia de domingo, quando se fechavam as urnas das eleições autárquicas, Joana Albuquerque fez uso das redes sociais para enviar um recado a todos os que não exerceram o direito ao voto.

"Bom domingo apenas a quem votou, os outros podem ir todos à m&€da", afirmou.

Intolerante para com quem não votou, a jovem de 22 anos não escapou a algumas críticas pela sua mensagem.

"Vamos os 2 que assim indicas-me o caminho até lá, pode ser que o teu nariz empinado aprenda a ser mais humilde", escreveu um internauta.

"Não votei porque estive a trabalhar!!! Mas isso não interessa nada", lamentou outra seguidora.

Vale referir que nas eleições autárquicas, que se realizaram este domingo, 27 de setembro, a taxa de abstenção foi de 46,35%.

Leia Também: Sofia Sousa revela porque amizade com Joana Albuquerque terminou