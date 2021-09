A banda de rock Kings of Leon anunciou o cancelamento dos seus próximos espetáculos na sequência de uma emergência familiar.

Os membros do grupo, que são irmãos, revelaram que a mãe, Betty Ann Murphy, morreu. A confirmação foi dada através de publicações nas redes sociais.

"O meu coração está partido. A minha linda mãe e nossa maior fã deixou esta vida. Vou guardar as memórias que criei com ela e o seu legado irá viver através de mim, dos meus irmãos e das nossas lindas famílias", declarou Nathan, de 42 anos.

"Tenho a certeza que o luto me vai abater quando menos esperar mas tenho um sistema de apoio incrível à minha volta. Obrigada por todas as palavras generosas e orações. Abracem as vossas mães muito esta noite. Amo-te para sempre mamã. Descansa em paz. O teu Nathan", completou.

Por seu turno Jared, o baixista da banda, acrescentou: "A minha mãe sempre nos apoiou. Ela queria que toda a gente o soubesse. Publicava sempre fotografias nossas. Costumava enviar-me fotografias de nós juntos e dizia-me que eu as poderia partilhar se 'quisesse'. Para o Dia da Mãe, no aniversário dela, etc. Sempre achei piroso. Que não era fixe. Sentia-me envergonhado. Bem, já não me sinto envergonhado".

"Foste a mulher mais forte, doce e maravilhosa do mundo para mim. Foste melhor mãe e avó do que nós merecíamos. Estou TÃO orgulhoso de ti mãe. Sempre estive e sempre estarei. Amo-te tanto. Vou sentir a tua falta todos os dias até estar contigo novamente", completou.

Betty terá perdido a vida na sequência de uma doença terminal.

Leia Também: Morreu o baixista Alan Lancaster, dos Status Quo. Tinha 72 anos