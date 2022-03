Têm vindo a público várias notícias sobre ex-concorrentes do 'Love Is Blind 2', que refizeram a vida amorosa já fora da experiência. Abhishek Chatterjee não foi exceção e voltou a encontrar o amor depois de ter sido deixado no altar por Deepti Vempati.

Esta quinta-feira, o ex-concorrente do reality show da Netflix partilhou uma fotografia nas redes sociais em que aparece na companhia de uma mulher e na legenda declarou-se. "Coisas boas acontecem àqueles que não se acomodam", pode ler-se.

Já Deepti Vempati, por quem se apaixonou na experiência e que lhe disse 'não' na hora de trocar alianças, parece estar apaixonada por Kyle Abrams, que também participou no 'Love Is Blind 2'.

