A$AP Rocky está preocupado com uma fã, diz, obsessiva que tem estado a aterrorizar o rapper. Segundo o próprio, teme pela sua vida por causa da referida mulher que, afirma, tem feito a sua vida um inferno nos últimos dois anos.

O rapper já pediu uma ordem de restrição temporária contra a mulher, de Los Angeles, que se chama Micaela Jimenez.

A$AP Rocky alega que a mulher já chegou a invadir a sua casa mais do que uma vez e até terá entrado no quarto do artista.

Nos documentos apresentados em tribunal, e que o TMZ teve acesso, o rapper diz que Jimenez "tem uma fixação por ele e pelo seu paradeiro" ao ponto de entrar em contacto com familiares e amigos mais próximos para tentar obter informações sobre o artista.

Rocky alega que, no mês passado, a mulher entrou na sua propriedade e queria vê-lo à força toda. Após a segurança pedir-lhe para sair, a mesma acabou por abandonar a habitação, mas antes de o fazer vandalizou o carro do rapper e terá gritado: "F*******, eu voltarei".

A$AP afirma que houve outros incidentes, incluindo já ter encontrado Jimenez a dormir no carro perto da sua casa. Aliás, diz, em abril a mulher apareceu a dizer que era casada com o rapper. Mas não fica por aqui e há ainda relatos de outros episódios ocorridos em 2018.

No entanto, por enquanto, o juiz negou o pedido do cantor em relação à ordem de restrição, justificando que não é ilegal Jimenez dormir no seu carro e que as ameaças parecem ser contra os amigos e seguranças, e não contra o próprio rapper. Ainda assim, haverá uma nova audiência no próximo mês.

