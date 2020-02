O príncipe Harry e Meghan Markle estão oficialmente a viver no Canadá, tal como pretendiam. Contudo, segundo a imprensa internacional, nem tudo tem sido um 'mar de rosas' para o casal, sobretudo para Harry que tem vindo a acusar saudades dos seus amigos mais próximos.

Quem o garante é uma fonte do jornal The Sun: "O Harry sente falta dos amigos, como qualquer pessoa sentiria. Mas ele tem estado no grupo de WhatsApp com aqueles que lhe são próximos e usa-o mais do que nunca para estar em contacto e mandar fotografias", afirmou.

No final do dia, "Harry não sente que estar do outro lado do mundo signifique que tem de perder o contacto com as pessoas de quem sempre foi próximo toda a sua vida", acrescentou o mesmo informante.

