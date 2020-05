É com um grande orgulho que Cláudia Vieira vai acompanhando o crescimento da sua filha mais nova, a pequena Caetana, fruto do seu atual relacionamento com João Alves. Na sua mais recente publicação do Instagram, a atriz deu conta de mais uma 'vitória' conseguida pela bebé.

"Feliz. Porque as cólicas já lá vão, porque as noites já não são com sono repartido em sete e porque é tão bom vê-la a crescer tão bem", afirmou na legenda da publicação.

Importa notar que Cláudia é também mãe de Maria, de 10 anos, da anterior relação com Pedro Teixeira.

