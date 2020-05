Cláudia Vieira foi uma das últimas convidadas do programa 'Wi-Fi', da RFM, no qual teve a oportunidade de responder às perguntas de vários fãs. Ora, uma das questões era referente ao seu atual relacionamento com Pedro Teixeira, com quem namorou uma década e tem uma filha em comum, a pequena Maria.

"Essa é uma questão que me fazem muitas vezes, é muito engraçado. Como eu e o Pedro tivemos uma relação de 10 anos, temos uma filha em comum, nunca nos vêem juntos, nem nada disso... mas a minha relação é muito tranquila, somos muito amigos um do outro e temos a nossa filha. Isso faz-nos estar com muita proximidade sempre", fez saber.

Importa recordar que Cláudia encontra-se numa relação amorosa com João Alves, com quem teve no final do ano passado uma filha, a bebé Caetana. Já Pedro namora com a atriz Sara Matos.

