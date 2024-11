Fernando Tordo deu uma entrevista sentida a Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde' esta quinta-feira, dia 21 de novembro.

Abrindo o coração, o icónico músico, de 76 anos, referiu: "A vida que me sobra não tem nenhuma comparação com aquilo que já ficou para trás. Mas pensar que o inevitável e que faz parte da vida, que é a morte, que o inevitável é uma coisa que eu tenho plena consciência disso, plena consciência do quanto devo a toda a gente que me apoiou e me apoia".

Na perspectiva do cantor, há que agradecer a todos o apoio, carinho e oportunidades que a vida - e o público - lhe dá, revelando-se surpreendido por continuar a encher salas com os seus concertos.

"Não há artistas sem público, não há artistas sem amor", evidenciou.

Veja o momento:

