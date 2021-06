Manuel Luís Goucha rumou ao Alentejo para este fim de semana descansar no seu monte, em Monforte, e matar saudades do marido, Rui Oliveira.

A vida no monte é tranquila e com tempo para almoços preparados ao pormenor, tal como revelam os vídeo partilhados pelo apresentador no decorrer dos últimos dias.

Sábado foi dia de "frango no churrasco" e domingo o casal preparou um "robalo na grelha com legumes" da horta de ambos.

Deixe-se inspirar com a preparação destas receitas, gravadas em vídeo e partilhadas com os seguidores:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha)

Leia Também: Novo programa de Marco Paulo "não convence" e é alvo de duras críticas