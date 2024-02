"Quartas em Lisboa": é desta forma que Cristina Ferreira começa por descrever uma partilha que fez na sua página de Instagram. Tal como a apresentadora o evidenciou "a vida deve ser celebrada", por isso, aproveitou a noite ao máximo, na companhia dos amigos de sempre: Catarina Duarte e Rúben Correia.

Conforme poderá ver pelas imagens na galeria, a apresentadora e os amigos ficaram hospedados no hotel Palácio da Anunciada, jantaram no afamado restaurante Solar dos Presuntos e terminaram a noite a ver 'Laura', o novo musical de Filipe La Féria no Teatro Politeama.

