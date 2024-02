Cristina Ferreira partilhou com os fãs esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, o título do livro que se encontra a ler.

A apresentadora, encantada com o início da relação com João Monteiro, escolheu a obra 'As Melhores Crónicas de Amor', de Miguel Esteves Cardoso, para esta fase especial, conforme divulgou no Instagram.

Cristina publicou uma simples fotografia da capa do livro e não acrescentou nada mais à story em causa. Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira

