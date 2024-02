Com o regresso do 'Dança com as Estrelas', Cristina Ferreira recuperou uma 'tradição' por ela iniciada no formato da TVI: a mudança de vestido.

A gala deste sábado, 3 de fevereiro, não foi exceção, com a apresentadora, de 46 anos, a deixar os fãs boquiabertos com a segunda versão do seu visual.

No início, a comunicadora encantou com um vestido preto, de mangas compridas e aplicações de plumas nos braços que, tal como destacou o consultor Gonçalo Mello, relembrava o "Cisne Negro".

Posteriormente, após a mudança, uma das mangas saiu, revelando transparências na peça.

A escolha mereceu os mais diversos elogios. Zulmira Ferreira notou que Cristina estava "soberba", enquanto que Lili Caneças deixou as seguintes palavras: "Hoje foi a gala em que estavas mais bonita e perfeita, um vestido lindo. 1.ª e 2.ª versão…. Parabéns, Cristina. Estás na melhor fase da tua vida".

