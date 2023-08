O humorista fez uma brincadeira com as imagens que mostram o Presidente da República a receber o Papa Francisco no aeroporto.

Circula nas redes sociais o vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar (com grande entusiasmo) o Papa Francisco na chegada a Portugal, esta quarta-feira, dia 2 de agosto. E foi ao pegar nessas imagens que Herman José fez uma imitação que deixou vários fãs, colegas e amigos a rir. José Raposo, por exemplo, não resistiu em partilhar na sua página de Instagram o vídeo editado com as vozes de Hermana José. "Versão Herman", apenas escreveu na legenda das imagens, acrescentando depois vários emojis de gargalhadas. Na publicação de Herman foram várias as reações à brincadeira. "Logo depois o Presidente disse para o Papa ter cuidado quando lhe oferecerem um moscatel", disse Rodrigo Gomes. "Só tu para me fazeres rir", comentou Lili Caneças. Veja abaixo: Leia Também: Nuno Markl comenta cumprimento de Marcelo Rebelo de Sousa ao Papa Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram