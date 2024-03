Bárbara Norton de Matos chegou ao 'Passadeira Vermelha' em janeiro e de lá saiu nos últimos dias de fevereiro. A passagem pelo formato foi curta e sobre a decisão de abandoná-lo muito tem sido dito.

A atriz deixou a função de comentadora do programa cor-de-rosa da SIC e não especificou os motivos, o que levou alguns meios a noticiarem que em causa esteve a vontade do namorado, João Moura Caetano.

Segundo estes, o toureiro não estava de acordo com a presença de Bárbara nesta 'tertúlia' sobre famosos e a artista respeitou o seu desejo, algo que o Fama ao Minuto apurou não corresponder à verdade.

Contactado para esclarecer estas notícias, Ricardo Azedo, agente de Bárbara Norton de Matos, explicou que a saída da atriz do 'Passadeira Vermelha' se deveu exclusivamente à vontade da artista. "A Bárbara saiu porque não se identificou com o projeto. Foi só e apenas isso. Nunca na vida o João lhe pediria tal coisa. Foi exclusivamente pela falta de identificação com o formato", justificou.

Ricardo fez notar ainda que, ao contrário do que também foi veiculado, Bárbara não deixou o programa pela expetativa de assumir um papel numa novela da SIC: "Por agora, a Bárbara está dedicada à linha de cosmética que tem e a novos produtos que vai lançar".

Vale lembrar que Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano assumiram publicamente o namoro de ambos no passado mês de janeiro.

