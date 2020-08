Vanessa Martins e Marco Costa surpreenderam tudo e todos quando revelaram que se tinham divorciado, apesar de continuarem a viver na mesma casa. Sendo este um dos assuntos do momento no âmbito social, Flávio Furtado não o deixou de comentar no programa 'Você na TV'.

"A Vanessa e o Marco separaram-se, desta vez é oficial. Foi uma relação que apanhou muita gente de surpresa. Porquê? Pertencem a mundos diferentes. Quer se queira, quer não, temos toda uma elite que é muito preconceituosa em relação aos reality shows. O Marco será sempre o Marco da 'Casa dos Segredos'", notou.

Por outro lado, notou que os ambos influenciaram positivamente a vida um do outro. "Quando estes dois se juntaram, para muitos intelectuais de esquerda não seria de todo o homem que queriam para a Vanessa. Mas foram muito felizes, porque o Marco é uma pessoa muito bem resolvida e muito trabalhadora. (...) Ela acrescentou mais-valias ao Marco, há pessoas que nunca o acolheriam no seu grupo se não fosse. Ele já lhe trouxe alguma paz".

