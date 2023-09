Esta sexta-feira, 8 de setembro, a família real irá relembrar a rainha Isabel II, uma vez que fará um ano desde que a monarca morreu.

A propósito da data, a revista Hello! destacou as últimas palavras que Isabel II dedicou ao marido, Filipe de Edimburgo, que morreu em abril de 2021.

Na altura, a soberana deixou um cartão no caixão do companheiro com uma mensagem muito especial na qual se lia: "Com saudosa afeição, Isabel".

Recorde-se que Isabel II e Filipe estiveram casados durante 73 anos. Em comum tiveram quatro filhos: o rei Carlos III, a princesa Ana, o príncipe André e o príncipe Eduardo.

Os dois conheceram-se antes da monarca subir ao trono. Na altura, Isabel II chegou a descrevê-lo como um "anjo" e "o melhor e mais simpático homem do mundo" aos pais e ao primo.

