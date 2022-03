Nuno Graciano falou abertamente sobre a sua participação no 'Big Brother Famosos', recordando um dos momentos mais marcantes na casa: quando deu um beijo na boca a Pedro Pico, antigo concorrente da casa.

Num jantar com vários colegas da casa, o apresentador e empresário abordou o assunto.

"Há uma coisa que eu sei: eu não sou um jogador do Big Brother e aprendi isso só estando cá. Se fossem outras pessoas com quem eu embirrasse... Agora, desde o primeiro momento nesta casa, que começa com um beijo na boca ao Pedro, com tantas pessoas com preconceitos a meu respeito, a última coisa que imaginavam era verem-me dar um beijo a um homem na boca, quando eu me estou a borrifar para isso", garantiu.

"Tenho a minha sexualidade muito bem definida e só pessoas assim é que se permitem a estas coisas. Acho que ele vinha com esse propósito, de ter essa entrada, vinha com uma atitude um bocado provocatória em relação a mim. Ele deu-me a possibilidade de as pessoas me começarem a ver de outra forma. Tenho de lhe agradecer", completa.

