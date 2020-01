Luisão foi uma das muitas caras conhecidas que fizeram questão de lamentar publicamente a morte de Kobe Bryant nas redes sociais. Esta terça-feira, o ex-jogador de futebol recorreu à sua página do Instagram para destacar a "tragédia" que matou o seu "ídolo", a filha do mesmo e os restante tripulantes do helicóptero que caiu no último domingo.

Uma notícia que deixou Luisão sensibilizado, tendo aproveitado o momento para partilhar uma memória que lhe é muito especial, fazendo-o recuar às férias em família.

"Esta tragédia com o ídolo Kobe Bryant, a filha e os demais tripulantes faz-nos refletir... E pensando nisso ainda hoje, veio à memória esta imagem feita nas férias com minha filha Sophia. Deus sabe todas as coisas!!! Não tem como não me emocionar", escreveu o antigo futebolista na legenda de um vídeo, que pode ver na publicação abaixo:

Recorde-se que Luisão é pai de duas meninas, as pequenas Sophia e Valentina, fruto do casamento com Brenda Mattar.

