Ellen DeGeneres quis homenagear Kobe Bryant - que morreu no dia do aniversário da apresentadora (16 de janeiro) - e acabou por ficar lavada em lágrimas.

A apresentadora, de 62 anos, ficou muito emocionada esta segunda-feira, enquanto falava sobre a falecida estrela da NBA. Este momento aconteceu logo no início do programa 'The Ellen DeGeneres Show', que vai para o ar esta terça-feira.

Ellen confessou que no passado domingo estava pronta para comemorar o seu aniversário e assistir à cerimónia da entrega dos prémios Grammy, mas "tudo mudou num segundo".

Kobe, de 41 anos, morreu num acidente de helicóptero na manhã do dia 26 de janeiro, na Califórnia, mas não foi a única vítima mortal. A sua filha, Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas também perderam a vida.

Dirigindo-se à plateia que estava no estúdio, Ellen disse: "Hoje é segunda-feira e ontem foi domingo. Por acaso era o meu aniversário e os Grammy Awards. [...] Ontem deveria ser um dia de comemoração, mas recebemos a notícia trágica sobre o Kobe Bryant e tudo mudou num segundo. E é sobre isto que quero falar", começou por dizer a apresentadora.

"A vida é curta e frágil, e não sabemos quantos aniversário vamos festejar. Por isso, não precisamos do aniversário para comemorar, apenas comemore a vida. E se não disse a alguém que a ama, faça isso agora. Diga às pessoas que as ama. Chame os seus amigos. Envie uma mensagem para os seus amigos. Abrace-os. Beije-os", acrescentou, muito emocionada.

