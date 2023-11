Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa desta segunda-feira, 27 de novembro, Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz. Esta foi a primeira conversa do piloto desde o nascimento do pequeno Vicente, que aconteceu no dia 19 de novembro.

Quem não perdeu 'pitada' da conversa foi Maria, conforme destacou na sua página de Instagram.

A comunicadora partilhou nas stories um ternurento retrato do menino, de costas, a olhar para a televisão.

"A ver o pai", escreveu Maria na imagem.

