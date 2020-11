Rui Unas juntou-se à iniciativa humanitária do movimento 'Em Desconstrução', "que luta para combater e consciencializar sobre preconceitos estruturais". O objetivo do ator e humorista é contar a sua experiência pessoal na esperança de conseguir desta forma apelar ao fim do preconceito racial.

"Sou um racista em desconstrução", começa por assumir o ator e humorista, passando depois a explicar o que motiva as suas palavras.

"Nasci em 1974... nos anos 80 o racismo propagava-se livremente, nas anedotas, nas histórias que 'os pretos fizeram isto ou aquilo', apontava-se na rua quando se via um casal de negro/negra com branca/branco. E fui crescendo no seio da normalização do preconceito 'racial'", afirma, realçando a importância de assumir publicamente que o racismo existe.

"Não sei em que momento comecei a desconstruí-lo mas seguramente foi quando o assumi, mesmo sendo não consciente e não intencional. É o primeiro passo de um processo de transformação contínuo. É chocante e desconfortável, mas é a verdade", continua.

Por fim, a premissa que realmente importa e que pode mudar o paradigma sociedade atual: "É muito errado fazer classificações e distinções com base na raça porque biologicamente não existem raças humanas".

