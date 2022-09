A propósito do funeral da rainha Isabel II foi revelado um novo retrato da soberana no qual esta aparece a sorrir.

O autor do retrato, Ranald Mackechnie, falou sobre o momento em que captou a imagem em declarações à Lorraine.

Tal aconteceu no Castelo de Windsor, em maio deste ano, a propósito da celebração do Jubileu de Platina, que foi comemorado no mês seguinte (junho).

"Ela chegou, entrou e dissemos olá. Depois ela simplesmente olhou para mim e disse, 'o que quer?'", relatou o fotógrafo. "Eu disse, 'bem, quero que sorria e que pareça feliz'. Ela olhou novamente e disse, 'bem, não me pode obrigar'", continuou.

"Eu disse, 'bem, ao menos pode tentar', e depois ela começou a rir-se", completou.

Recorde-se que Sua Majestade era conhecida pelo seu sentido de humor mais mordaz.

