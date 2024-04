André Villas-Boas venceu as eleições do FC Porto e tornou-se o 32.º presidente da história do clube azul e branco. Contente com a decisão dos associados ficou Pedro Teixeira, que apoiou Villas-Boas durante toda a campanha.

"Parabéns, presidente", escreveu Pedro na legenda de uma das fotografias tiradas ao novo dirigente logo após terem sido conhecidos os resultados eleitorais.

Já nas stories, Pedro mostrou-se entre os adeptos do seu clube no momento de festejar a vitória de Villas-Boas.

Stories de Pedro Teixeira© Instagram/Pedro Teixeira

