Shakira e Jennifer Lopez estão nas bocas do mundo desde a bombástica atuação no intervalo do Super Bowl, que tomou lugar este domingo. Um marco importante nas carreiras das artistas, que suscitou rasgados elogios.

Jennifer Lopez contou com a presença da filha Emme em palco e também com a do namorado, Alex Rodríguez, que vibrava na plateia. Shakira, por sua vez, viveu o momento à distância dos que mais ama.

Por incompatibilidade de agenda, o marido da cantora, Gerard Piqué, não conseguiu viajar para Miami. No mesmo dia em que Shakira vivia um dos momentos altos do seu percurso profissional, o jogador do FC Barcelona defrontava a equipa do Levante no Camp Nou.

