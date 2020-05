Tudo indica que Matthew Perry está à procura de um novo amor. Isto porque, de acordo com as mais recentes informações da revista Us Weekly, o ator voltou a ativar o seu perfil na aplicação de encontros Raya, depois de se ter separado de Molly Hurwitz.

Uma fonte contou à publicação que a estrela de 'Friends', de 50 anos, tem "enviado mensagens a algumas mulheres", estando novamente disponível para viver uma nova relação.

Segundo o Page Six, o ator excluiu a conta na app depois de começar a namorar com Hurwitz. No entanto, agora decidiu voltar a tentar de novo a sua sorte no amor.

O ator e a agora ex-namorada terão decidido seguir caminhos separados no início deste mês, após terem mantido uma relação 'secreta' durante mais de dois anos.

