O programa que ocupa as manhãs da RTP1 está de volta e regressou com a celebração de uma data muito especial. Foi há 25 anos que o programa foi para o ar pela primeira vez, data que foi destacada na página oficial de Instagram do formato.

"A 'Praça da Alegria está de volta e comemoramos 25 anos de programa! Queremos agradecer a si que acompanha o programa e por tornam este programa possível durante tanto tempo", lê-se na legenda de uma imagem que destaca os apresentadores Jorge Gabriel e Sónia Araújo.

Uma data que o apresentador também fez questão de destacar na mesma rede social: "Estão abertas as comemorações dos 25 anos de Praça da Alegria.Aí vamos nós...".

Quem também não deixou passar em branco a data foi Sónia Araújo. Um dia antes do regresso, a apresentadora disse: "Amanhã começa uma nova temporada da 'Praça da Alegria'. Estou com saudades do estúdio, da nossa casa, da equipa, dos colegas de todos os dias! É um recomeço como muitos que já tivemos, mas todos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, mas a essência é a mesma. E este ano em particular é especial para a 'Praça' porque fazemos 25 anos! 25 anos!!!! É incrível e histórico! Por isso estamos todos de parabéns".

