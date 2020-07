Marco Horácio usou esta terça-feira as suas redes sociais para falar sobre o seu novo programa na TVI - 'Boom'. Terminadas as gravações, e com a estreia cada vez mais próxima, o apresentador fez um balanço da sua experiência ao comando deste concurso em formato quiz show.

"Num momento 'Boom'... fiz 72 novos amigos durante o programa e estou grato a cada um deles. Ninguém faz nada sozinho... obrigado Endemol, obrigado TVI, obrigado a toda a equipa espanhola! Boom é para toda a família, um programa de emoções sorrisos e suspense! Estreia dia 9 [de agosto]", anunciou o apresentador.

Recorde-se que 'Boom' irá juntar em estúdio duas equipas de quatro jogadores, que têm o desafio de desarmar várias 'bombas', numa luta contra o tempo. Para responderem às perguntas propostas, as equipas têm de cortar os cabos das respostas erradas. Caso cortem o cabo da resposta certa... 'boom', a 'bomba' explode.

