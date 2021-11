No último episódio de 'Separados de Fresco', Ana Garcia Martins (popularmente conhecida como 'A Pipoca Mais Doce') revelou o nome do novo namorado e recordou o início da relação.

Em conversa com David Cristina, a digital influencer revelou que conheceu Diogo, o seu novo amor, dois dias depois de assinar os papéis do divórcio com Ricardo Martins Pereira.

"Estamos juntos há relativamente pouco tempo e estamos a conhecer-nos, estamos a adaptar feitios. Estou a tentar melhorar", afirmou.

"Estamos na fase fixe ainda, como não estamos casados nem vivemos juntos, temos só a parte porreira. Na semana em que não temos miúdos podemos jantar fora, ir ao cinema... Ainda não há essa parte da divisão de tarefas chatas", acrescentou.

Radiante com a relação, a digital influencer falou confessou ainda que não descarta a possibilidade de se voltar a casar, mas numa cerimónia mais discreta e intimista.

