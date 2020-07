"Quando, mais ou menos há cinco anos, o Jesus anunciou a ida do Benfica para o Sporting, fiquei prostrada no sofá, só a repetir 'não é possível... não é possível'. Nessa noite até dormi mal, tamanha a desilusão", começou por recordar 'A Pipoca Mais Doce' na sua página de Instagram, numa publicação onde reage ao regresso do treinador português ao clube das 'águias'.

"Gostava mesmo, mesmo dele e aquilo foi uma facada até ao esófago (como os linguadões, mas em mau). Ao longo dessa época, a primeira de Rui Vitória no Benfica, acho que o comportamento do Jesus foi vergonhoso. As palavras de desdém e humilhação que lançou a um colega de profissão (quem não se lembra do 'para conduzir um Ferrari é preciso ter mãozinhas'?) foram só uma tristeza. O Rui Vitória respondeu onde tinha de responder, em campo, e nesse ano limpou o campeonato, no título que mais gozo me deu ganhar nos últimos anos. À dupla Jesus/Bruno de Carvalho, desejei apenas uma coisa: que nunca ganhasse nada enquanto estivesse no Sporting. A profecia cumpriu-se, o Jesus seguiu o seu caminho, mas ficou-me sempre aqui meio entalado", destacou de seguida.

Apesar de reconhecer que Jorge Jesus "é óptimo treinador", o passado recente do treinador continua muito vivo na memória da atual comentadora do 'Big Brother'.

"Por tudo o que fez e disse, nunca desejei vê-lo de regresso à Luz. Mas, pelos vistos, pode-se tudo nesta vida, e aí está ele. Desejo-lhe o melhor, porque se ele estiver bem significa que o Benfica também estará, mas parto para esta nova época como aqueles namorados que voltam para uma relação em que o outro fez m*****, sabem? Vou de pé MUITO atrás. Seja o que Jesus quiser", acrescentou.

Uma publicação onde aproveitou ainda para agradecer todo o trabalho de Bruno Lage, o agora ex-treinador do Benfica: "E não deixo de agradecer ao Bruno Lage por tudo o que fez, que nestas coisas convém não sermos ingratos".

Mas não ficou por aqui e reagiu ainda a outra grande notícia do dia: o regresso de Cristina Ferreira à TVI. "Quando o homem me ligou a perguntar 'já soubeste da Cristina?', o meu coração parou, juro por Deus, porque achei que lhe pudesse ter acontecido alguma coisa de mal. Mas não, vai só voltar à casa-mãe, uma notícia que tem tanto de surpreendente como de emocionante. Nunca falo muito da Cristina por aqui, porque se digo menos bem é inveja, se digo bem é graxa, então olhem, não digo nada, mas acho que ela sabe que gosto genuinamente dela e lhe desejo, de coração, a maior das sortes. Que dia louco este", rematou.