Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', destacou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia onde, ao que tudo indica, aparece na companhia do novo amor.

Depois de ter revelado que o companheiro chama-se Diogo, e de ter recordado o início da relação, a influencer surpreendeu os fãs com uma imagem de ambos. No entanto, sem mostrar o rosto do namorado.

"Este é meu. Encontra o teu", acrescentou à publicação através de um sticker. Veja em baixo.

Leia Também: 'A Pipoca Mais Doce' revela nome do namorado e recorda início da relação