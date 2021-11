'Separados de Fresco', o podcast de Ana Garcia Martins e David Cristina, chegou ao fim no episódio 14, lançado esta terça-feira, mas será eternizado fisicamente. A dupla anunciou que vai lançar livro 'Separados de Fresco: Dicas infalíveis para uma relação falhada'.

A obra conta com textos de 'Pipoca' e David Cristina sobre as respectivas separações (que deram origem ao podcast) e ainda com entrevistas a uma advogada, uma terapeuta de casais e um pedopsiquiatra.

"O livro chega às livrarias a 25 de Novembro, mas já está em pré-venda nos sites da Bertrand, Fnac e Wook", explica Ana Garcia Martins.

'Separados de Fresco: Dicas infalíveis para uma relação falhada' é o sexto livro d'A Pipoca Mais Doce'.

As novidades não ficam por aqui. Ana e David decidiram ainda criar um novo podcast, que se chamará 'Pijaminha de Cenas'. O primeiro episódio sairá no próximo ano.

