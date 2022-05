Ana Garcia Martins não conseguiu ficar indiferente ao momento de tensão que marcou a emissão especial de nomeações, esta quarta-feira, no 'Big Brother - Desafio Final'.

'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida pelo público, mostrou-se indignada com o facto de a produção não ter mostrado as imagens em direto e ter seguido com a emissão depois de se ter percebido que existiu uma acesa troca de palavras entre Gonçalo Quinaz e Nuno Homem de Sá.

"Só cheguei agora e pus para trás. Como assim há um momento de gritaria e confusão, não se mostram as imagens e segue-se com as nomeações como se nada fosse?", questiona.

A antiga comentadora do reality show criticou a postura da apresentadora Marta Cardoso e da produção, por criarem expectativa dizendo frases como: "aconteceu alguma coisa grave, mas não sabemos detalhes" ou "ainda não sabemos exatamente o que aconteceu".

"Malta, não me lixem. Isto é o 'Big Brother'. É a casa com mais câmaras do país. Estão sempre a gravar. A confusão aconteceu em direto. Não mostraram no momento sabe Deus porquê. Sinto-me só meio tonta com esta conversa do 'ainda não sabemos o que terá acontecido, vamos tentar perceber'. A sério?", pode ainda ler-se nas publicações da famosa digital influencer.

