A emissão especial de quarta-feira do 'Big Brother - Desafio Final' ficou marcada por um novo momento de tensão entre Gonçalo Quinaz e Nuno Homem de Sá. Enquanto Cristina Ferreira recolhia em direto, no confessionário, as nomeações de cada participante, o antigo jogador de futebol e o ator tinham na sala uma intensa troca de palavras.

"Dirijo-me para a casa de banho, Big?", questionou Quinaz, recebendo em seguida uma resposta insultuosa de Nuno.

"Se calhar é melhor, com a quantidade de merda que tens dentro dessa cabeça... é melhor ires para a casa de banho. Mentiroso, és um mentiroso, aldrabão. Cérebro menor que uma galinha. Pobre triste criatura. Cala a boquinha. Mentiroso de merda. Espero que os teus filhos estejam a ver", disse o ator, fazendo o colega quase perder a cabeça.

Quinaz levantou-se e foi junto de Nuno para o lembrar que não admite que falem nos seus filhos. Minutos depois, no confessionário, o antigo atleta manifestou a sua indignação: "Oh Big, isto não é nada. Não permito a ninguém que fale no nome dos meus filhos".

Gonçalo lembrou que voltou a ser insultado logo após a emissão ter passado para o confessionário. "Nos meus filhos ninguém toca. Isto aqui não é um vale tudo. É uma falta de respeito tremenda, tenho sido alvo de insultos diariamente", lamentou, apelando a que algo seja feito pela produção.

