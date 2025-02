Um dos assuntos que foi tema de conversa no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 6, foi a polémica criada por causa das declarações de Cláudia Raia, que afirmou ter dado um vibrador à filha após esta ter completado 12 anos.

A propósito do assunto, Cristina Ferreira fez uma revelação sobre o filho, Tiago: "A partir dos 10/11 anos não entrei no quarto do meu filho sem bater primeiro e perguntar se podia entrar. Às vezes as mães acham que podem fazer tudo o que lhes apetecer e este tipo de conforto ajuda um lado e outro".

Comentando a polémica, para a apresentadora os casos variam consoante a família: "Isto depende da família, da relação que se tem dentro da família e do crescimento do jovem. Seja rapaz ou rapariga, o pai tem o dever de o conhecer e, portanto, conhecendo sabe perfeitamente quando está na hora de o fazer".

