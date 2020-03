Judite Sousa usou as suas redes sociais esta terça-feira, dia 31, para manifestar publicamente a sua opinião sobre as medidas de prevenção que visam a quarentena voluntária e isolamento social relativas à pandemia do novo coronavírus.

"Está a ser comunicada, do meu ponto de vista, uma mensagem muito negativa aos Portugueses. Ao fim de três semanas de isolamento pergunto: qual é o problema de sair de casa para caminhar, respirar ar puro sem que exista contacto social?", começa por questionar.

"Assumo que estarei a ser politicamente incorrecta, mas basta ouvir alguns médicos para perceber que há situações que têm que ser comunicadas de outra forma", defende a jornalista, que desta forma defende o isolamento social mas com saídas para aquilo a que chama "respirar fora de quatro paredes".

