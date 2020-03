José Castelo Branco integra o leque de celebridades que não conseguiram ficar indiferentes à postura de Jair Bolsonaro perante a pandemia do novo coronavírus. Apesar dos números alarmantes no Brasil, o presidente do país continua a pedir que não parem de trabalhar e a manifestar-se contra a quarentena e isolamento social em pessoas que não representem a faixa etária de risco. Postura que mereceu duras críticas por parte do socialite português.

"Cancelem este homem. Por favor, senhor presidente, não seja inconsciente! Somos todos filhos do mesmo pai. Olhe para Itália. Acha que o Brasil tem estrutura para aguentar? Quer que morram milhões e milhões de brasileiros? Não ama o seu povo? Não ama os seus irmão? Só lhe digo uma coisa: poupe-me. Seja de Deus! Não seja de lúcifer", declarou Castelo Branco.

Nos comentários da publicação foram muitos os que apoiaram as suas palavras e manifestaram igualmente a sua indignação.

